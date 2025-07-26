Срочная новость Российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Москвой. Об этом сообщил мэр столицы, Сергей Собянин. «ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», — написал мэр в своем telegram-канале. Также мэр уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты. Дальнейшая информация уточняется.
Два беспилотника сбили над Москвой
Российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Москвой. Об этом сообщил мэр столицы, Сергей Собянин. «ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», — написал мэр в своем telegram-канале. Также мэр уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты. Дальнейшая информация уточняется.