Два беспилотника сбили над Москвой

Российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Москвой. Об этом сообщил мэр столицы, Сергей Собянин. «ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», — написал мэр в своем telegram-канале. Также мэр уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты. Дальнейшая информация уточняется.