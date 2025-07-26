Дворняжка Жуля выкормила осиротевшего львенка в красноярском зоопарке

«Сотрудники подыскали спокойную собаку, родившую за последние два дня не более двух щенков. Так в “Роевом ручье” появилась Жуля. Она кормила львенка и своих щенят грудным молоком. Малышка хорошо набирала в весе», — рассказали в администрации.