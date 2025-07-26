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Дворняжка Жуля выкормила осиротевшего львенка в красноярском зоопарке

В 2010 году в зоопарке «Роев ручей» при родах умерла львица.

В 2010 году в зоопарке «Роев ручей» при родах умерла львица. Выжил лишь один из четверых детенышей. Ему срочно требовалась кормящая мать. Для этой роли подошла дворняжка. Трогательную историю рассказали в мэрии.

«Сотрудники подыскали спокойную собаку, родившую за последние два дня не более двух щенков. Так в “Роевом ручье” появилась Жуля. Она кормила львенка и своих щенят грудным молоком. Малышка хорошо набирала в весе», — рассказали в администрации.

Посетители учреждения нарекли львенка-приемыша Сахарой. Когда львица подросла, она переехала в другой зоопарк.

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