В Беларуси новорожденные будут проходить скрининг на 36 заболеваний к 2030 году

Светлана Виктор, заведующая лабораторией акушерской и гинекологической патологии РНПЦ «Мать и дитя», рассказала, что в Беларуси выполняется скрининг новорожденных на пять наследственных заболеваний: фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, муковисцидоз, галактоземию, адреногенитальный синдром. Но наука не стоит на месте.