В Беларуси новорожденные будут проходить скрининг на 36 заболеваний к 2030 году

Специалисты сообщили, что новые методы скрининга позволят в скором будущем выявлять у новорожденных до 36 наследственных заболеваний, пишет агентство «Минск-новости».
Светлана Виктор, заведующая лабораторией акушерской и гинекологической патологии РНПЦ «Мать и дитя», рассказала, что в Беларуси выполняется скрининг новорожденных на пять наследственных заболеваний: фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, муковисцидоз, галактоземию, адреногенитальный синдром. Но наука не стоит на месте.
— Внедрение в перспективе новых методов скрининга позволит выявлять у новорожденных до 12 наследственных заболеваний, а к 2030 году — до 36, — сказала Виктор.
Кроме того, она напомнила, что в Беларуси осуществляется дородовое наблюдение за беременной женщиной, с постановкой ее на учет, регулярными медосмотрами, скринингами.
Еще специалист подчеркнула, что 97% будущих мам становятся на учет в медучреждении на сроке до 12 недель беременности и проходят ультразвуковое исследование на выявление врожденных пороков развития плода.
Кстати, УЗИ скрининг беременных позволяет ежегодно выявлять более 1000 случаев врожденных пороков развития плода.
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