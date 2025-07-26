Аэропорты Узбекистана за полгода обслужили свыше 7 миллионов пассажиров

По итогам I полугодия международные аэропорты республики обслужили 7 059 084 пассажиров, в том числе, 1 252 724 человек, совершивших внутренние перелеты, и 5 806 359 международные. Прирост к аналогичному периоду 2024 года составил 10%.
Количество авиарейсов в аэропортах страны увеличилось на 12%, составив 59 960. Из них 17 553 рейсов совершено по внутренним направлениям и 42 407 — по международным.
Роста показателей удалось достичь за счет привлечения новых авиакомпаний, открытия новых направлений, а также постоянной работы по улучшению качества сервиса и расширению маршрутной сети. Мы видим устойчивый интерес к Узбекистану, как к туристическому и транзитному направлению.
Самый крупный аэропорт Узбекистана — аэропорт Ташкента — за первое полугодие обслужил 4 587 253 пассажиров, из них 3 966 590 человек совершили международные авиаперелеты и 620 663 — внутренние. Всего за 6 месяцев было совершено 37 526 авиарейсов, что на 18% больше аналогичного периода прошлого года.
Объемы грузовых и почтовых авиаперевозок с января по июнь составили 38 863 тонн. Показатели остались на уровне аналогичного периода 2024 года.
Вместе с тем количество авиакомпаний, выполняющих рейсы в Узбекистан выросло до 60, из них 7 авиакомпаний-резидентов и 12 авиакомпаний, осуществляющих сезонные чартерные рейсы.