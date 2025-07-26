Аэропорты Узбекистана за полгода обслужили свыше 7 миллионов пассажиров

Самый крупный аэропорт Узбекистана — аэропорт Ташкента — за первое полугодие обслужил 4 587 253 пассажиров, из них 3 966 590 человек совершили международные авиаперелеты и 620 663 — внутренние. Всего за 6 месяцев было совершено 37 526 авиарейсов, что на 18% больше аналогичного периода прошлого года.