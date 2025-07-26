NYP: Редкая амеба съела мозг мальчика, который искупался в озере

7 июля у мальчику диагностировали инфекцию. Его семья через адвоката Тайлера Бейли выразила скорбь по поводу утраты и благодарность за поддержку. Они намерены выяснить причины произошедшего, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Также семья поблагодарила медицинский персонал детской больницы, куда был доставлен ребенок.