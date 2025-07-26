NYP: Редкая амеба съела мозг мальчика, который искупался в озере

12-летний житель Южной Каролины Джейсен Карр погиб от инфекции, вызванной бактерией Naegleria fowleri, которой заразился во время купания в озере Мюррей. Об этом пишет The New York Post.
Бактерия, известная как «амеба, пожирающая мозг», вызывает смертельную инфекцию. Озеро в Южной Каролине, популярное среди туристов в летний сезон, не имело предупреждений об опасности.
7 июля у мальчику диагностировали инфекцию. Его семья через адвоката Тайлера Бейли выразила скорбь по поводу утраты и благодарность за поддержку. Они намерены выяснить причины произошедшего, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Также семья поблагодарила медицинский персонал детской больницы, куда был доставлен ребенок.
Департамент общественного здравоохранения Южной Каролины сообщил, что заражение, вероятно, произошло в озере Мюррей. С 1962 по 2023 год в США зарегистрировано 164 случая инфицирования этой бактерией, при этом выжили только четверо, передает NYP.
Ранее в США у женщины диагностировали редкую инфекцию, вызванную амебой-паразитом, поражающей мозг, — микроорганизм проник в тело человека через водопроводную воду.
Врачи обнаружили мертвого паразита в мозге кандидата в президенты США Роберта Ф. Кеннеди — младшего. Паразит съел его часть, после чего там и умер.