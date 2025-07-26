«Облако плазмы приближается»: как Солнце будет атаковать Землю 27 июля 2025

Ожидается, что выброс солнечного вещества достигнет нашей планеты 27 июля, примерно до 9:00 утра по московскому времени. Обычно такие выбросы доходят за 2−3 дня, но этот небольшой по размеру и массе, поэтому движется медленнее — около 4 дней. Он как бы «плывет» вместе с солнечным ветром, а не пробивается сквозь него. Пик возможных магнитных возмущений придется на середину дня воскресенья. Полностью ситуация, по прогнозу ученых, стабилизируется к понедельнику.