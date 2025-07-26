Мост дружбы: автомобильный пункт пропуска свяжет Приморье и КНДР

Следующим летом в России появится первый автомобильный пункт пропуска в КНДР. Его откроют в Хасанском районе, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на официальный канал заместителя председателя правительства Приморского края по вопросам экономического развития Николая Стецко.
Закончить работы планируют в июне 2026 года. К строительству уже приступили, на объекте работает 70 человек. Кроме того, дорогу от Краскино до Хасана должны полностью заасфальтировать к открытию пункта.
По мнению Николая Стецко, этот проект позволит укрепить не только торговлю, но и туризм между странами.
Ранее «КП» писала о возобновлении движения поездов из Пхеньяна в Москву. Это самый длинный железнодорожный маршрут в мире.