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Мост дружбы: автомобильный пункт пропуска свяжет Приморье и КНДР

Единственный в стране автомобильный пункт пропуска в КНДР откроется в Приморье следующим летом.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Следующим летом в России появится первый автомобильный пункт пропуска в КНДР. Его откроют в Хасанском районе, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на официальный канал заместителя председателя правительства Приморского края по вопросам экономического развития Николая Стецко.

Закончить работы планируют в июне 2026 года. К строительству уже приступили, на объекте работает 70 человек. Кроме того, дорогу от Краскино до Хасана должны полностью заасфальтировать к открытию пункта.

По мнению Николая Стецко, этот проект позволит укрепить не только торговлю, но и туризм между странами.

Ранее «КП» писала о возобновлении движения поездов из Пхеньяна в Москву. Это самый длинный железнодорожный маршрут в мире.