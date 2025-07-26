Около 6,5 тыс. видов насекомых выявлено на территории «Лосиного острова»

Для сбора данных используются пять типов ловушек, каждая из которых предназначена для определенных групп насекомых. Ловушки с феромонами помогают отслеживать численность ксилофагов — насекомых, которые питаются мертвой древесиной, в том числе короедов-типографов и жуков-усачей. Эти виды могут быть индикаторами состояния природной территории: их увеличение может указывать на рост количества поврежденных или отмерших деревьев. С помощью таких ловушек специалисты могут заранее выявлять потенциально небезопасные участки и принимать меры для сохранения лесных насаждений.