Около 6,5 тыс. видов насекомых выявлено на территории «Лосиного острова»

«Мониторинг позволяет нам понять, как меняются популяции насекомых со временем, какие виды становятся многочисленнее, а какие встречаются реже. Эти данные важны не только для науки, но и для городского управления: они помогают принимать решения по сохранению экосистем, контролю численности потенциально опасных видов и развитию зеленых территорий», — приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника лаборатории почвенной зоологии и общей энтомологии Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Антон Гончаров.
Работу выполняет Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук (РАН). Подобный системный учет насекомых на территории «Лосиного острова» проводится впервые. Ученые стремятся собрать полные данные о видовом разнообразии и численности насекомых, чтобы оценить состояние одного из ключевых природных массивов столицы.
Для сбора данных используются пять типов ловушек, каждая из которых предназначена для определенных групп насекомых. Ловушки с феромонами помогают отслеживать численность ксилофагов — насекомых, которые питаются мертвой древесиной, в том числе короедов-типографов и жуков-усачей. Эти виды могут быть индикаторами состояния природной территории: их увеличение может указывать на рост количества поврежденных или отмерших деревьев. С помощью таких ловушек специалисты могут заранее выявлять потенциально небезопасные участки и принимать меры для сохранения лесных насаждений.
Для изучения кровососущих насекомых (слепней и комаров) используют устройства в виде черных шаров, нагреваемых солнцем. Они имитируют тепло живого организма, привлекая насекомых в свою ловушку — конусообразную сетку и емкость со спиртом. По результатам наблюдений, на открытых пространствах чаще встречаются слепни, тогда как в лесу преобладают комары.
Для анализа разнообразия двукрылых, включая опылителей, применяют конструкции в виде сетчатой палатки. Они направляют насекомых к верхнему куполу, откуда те попадают в емкость с фиксирующей жидкостью. По ним ученые могут оценить богатство цветковых растений в конкретной зеленой зоне.
Учет ночных бабочек проводят с помощью емкости с лампочкой и аккумулятором, привлекающей насекомых светом. Полученные данные позволяют оценить разнообразие древесных и кустарниковых пород на исследуемой территории. Хищных насекомых (жужелиц и жуков-стафилинов) ловят при помощи небольших стаканов с фиксирующей жидкостью. Их численность показывает устойчивость экосистемы.
Специалисты регулярно проверяют оборудование и собирают образцы. Время экспозиции ловушки составляет пять дней: этого достаточно для получения достоверных данных.
В национальном парке «Лосиный Остров» зарегистрировано около 6,5 тыс. видов насекомых. Численность потенциальных вредителей, включая короеда-типографа, остается низкой и не угрожает территории.