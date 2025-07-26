Хинтон отметил, что разработчики создают агентов с искусственным интеллектом, потому что они лучше справляются с задачами, и у этих агентов с ИИ уже есть возможность определять свои собственные подцели. Чтобы иметь возможность достигать поставленных целей, ИИ захочет сделать две вещи: во-первых, выжить, а во-вторых, получить больше контроля. «И мы не сможем просто отключить их, агенты ИИ будут очень легко манипулировать людьми, которые их используют, мы будем как трехлетние дети, а они будут как взрослые», — считает ученый. Искусственный интеллект сможет манипулировать людьми и убедить человека, который должен их отключить, в том, чтобы не делать этого, отметил Хинтон.