За десятилетие Молдова потеряла почти полмиллиона человек — депутат

Это не сухая статистика — это национальная трагедия. Мы прошли путь от 2,8 миллиона в 2014 году до 2,4 миллиона в 2024 году. Это означает, что ежедневно страну покидают 115 человек. Уезжают не из любопытства, а от отчаяния. Молдову покидает молодёжь — люди в возрасте от 20 до 30 лет. Мы теряем трудоспособное население, налогоплательщиков, будущих родителей.