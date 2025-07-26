Это не сухая статистика — это национальная трагедия. Мы прошли путь от 2,8 миллиона в 2014 году до 2,4 миллиона в 2024 году. Это означает, что ежедневно страну покидают 115 человек. Уезжают не из любопытства, а от отчаяния. Молдову покидает молодёжь — люди в возрасте от 20 до 30 лет. Мы теряем трудоспособное население, налогоплательщиков, будущих родителей.
По его словам, взамен остаются пустые села, одинокие пожилые люди, закрытые школы и заброшенные дома. Боля подчеркнул, что при всем этом на юге страны численность населения сократилась более чем на 26%, на севере — на 23%.
Все это время — все 10 лет — разные политики кормили людей «европейской мечтой», обещаниями, лозунгами, разговорами о помощи и реформах. А реальное положение дел в стране лишь ухудшалось. Сегодня эту повестку изо всех сил удерживает правящая партия «Действие и солидарность» (PAS), в то время как Молдова продолжает угасать. PAS не сделала ничего, чтобы остановить массовый исход.
Он считает, что за все это время надо было создать условия для молодежи, оказать поддержку семьям, предпринять шаги для возвращения диаспоры, но этого не было сделано.
Парламентарий отметил, что все это время правящая партия занималась избирательными кампаниями, повышением зарплат своим чиновникам и рисованием стратегий, не имеющих отношения к реальности.
Боля считает, что люди уезжают именно от плохого управления страной и от поощрения властями коррупции.
Сегодня в Кишинёве проживает почти треть всего населения страны. Средний возраст достиг 41,6 года. Детей рождается все меньше, а количество пожилых людей увеличивается. Страна стареет, экономика ослабевает, а власть делает вид, что всё в порядке.
Один из лидеров Блока «Победа» считает, что правящая партия должна уйти в отставку, и шанс обеспечить это есть на предстоящих парламентских выборах.