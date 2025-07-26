Из-за концерта Джей Ло в Астане ограничат движение

В ведомстве напомнили, что 1 августа в столице на стадионе «Астана Арена» выступит всемирно известная американская певица Jennifer Lopez в рамках мирового тура «Up All Night».
«В связи с проведением масштабного концерта, с целью обеспечения общественной безопасности, комфортного подъезда и передвижения гостей мероприятия, будет временно ограничено движение автотранспорта в районе стадиона “Астана Арена” — со стороны Ледового дворца “Алау” и велотрека “Сарыарка”, — сообщили в акимате.
Припарковаться можно будет на территории ледового дворца “Алау”, МЛД “Барыс Арена”, велотрека “Сарыарка”, Ботанический сад со стороны улиц Бухар жырау и Орынбор, улицы Керей-Жанибек хандар и в других местах парковок.
Как пообещали в акимате, для удобства зрителей концерта будут организованы специальные шаттл-басы, которые будут курсировать с пяти точек города до стадиона «Астана Арена» и обратно:
- Парковка у Столичного цирка;
- Парковка у мечети «Хазрет Султан»;
- Парковка у спортивного комплекса «QAZAQSTAN»;
- Парковка у Центрального парка со стороны проспекта Туран;
- Парковка у мечети «Бас Мешіт».
Шаттл-басы будут курсировать в обоих направлениях — до начала концерта и после его завершения. Во избежание заторов и сложностей с парковкой рекомендуем зрителям фестиваля воспользоваться общественным транспортом.