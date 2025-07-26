Разработаны биосовместимые наночастицы для терапии рака с помощью магнитного поля

Магнитная гипертермия основана на локальном нагреве опухоли с помощью наночастиц под действием переменного магнитного поля, которое безопасно для человека и свободно проникает через ткани. В отличие от химиотерапии, при которой препараты оказывают влияние на весь организм и могут вызывать тяжелые побочные эффекты, такой способ лечения обеспечивает локальное воздействие на опухоль, содержащую магнитные наночастицы, что повышает безопасность и переносимость лечения для пациента. После введения наночастиц в опухоль она подвергается воздействию переменного магнитного поля, в результате температура опухолевой ткани повышается до 43−45 градусов. Нагрев вызывает гибель раковых клеток у различных типов опухолей, включая глиобластому — злокачественную опухоль головного мозга, рак предстательной или молочной железы, саркому мягких тканей.