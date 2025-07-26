Ученые опасаются возможного столкновения астероида с Луной

Столкновение может создать ударный кратер на Луне, ширина которого оценивается в 1 км. Это будет самое большое столкновение с Луной за последние 5 тыс. лет и может высвободить до 108 кг лунных камней и пыли. Обломки размером всего в десятки сантиметров могут представлять опасность для любых астронавтов, которые могут присутствовать на Луне, или любых сооружений, которые они построили для исследований и проживания.