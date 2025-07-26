В Омске при ремонте дома обнаружили старинную вывеску фотоателье

Сам дом на улице Герцена, 17, был построен в 1940-е годы для советской номенклатуры. В то время его жильцами были работники облсполкома. Жительница дома поделилась воспоминаниями о том времени. По ее словам, вход в фотоателье располагался через первый подъезд здания, который сегодня занимает магазин белья. После обеда на лестнице, ведущей к почтовым ящикам, часто выстраивались длинные очереди из людей, ждущих свои фотографии. Именно здесь она сама делала снимки для паспорта.