В Омске при ремонте дома обнаружили старинную вывеску фотоателье

Неожиданная находка пролила свет на историю одного из домов в центре Омска. Во время ремонта фасада дома № 17 по улице Герцена рабочие обнаружили сохранившуюся вывеску фотоотделения «Зенит», которое функционировало здесь в 1970-х годах. Информацию об этом сообщил автор телеграм-канала «Омск путеводитель».
Сам дом на улице Герцена, 17, был построен в 1940-е годы для советской номенклатуры. В то время его жильцами были работники облсполкома. Жительница дома поделилась воспоминаниями о том времени. По ее словам, вход в фотоателье располагался через первый подъезд здания, который сегодня занимает магазин белья. После обеда на лестнице, ведущей к почтовым ящикам, часто выстраивались длинные очереди из людей, ждущих свои фотографии. Именно здесь она сама делала снимки для паспорта.
Она также рассказала, что в 1970—1980-х годах первый подъезд был сквозным, и жители могли попасть в дом как со стороны улицы Герцена, так и с внутреннего двора. Однако иногда один из входов закрывали, и людям приходилось обходить все здание, чтобы попасть во двор. Рядом с домом находилась остановка «Фрунзе», которая позже была перенесена ближе к перекрестку. В настоящее время решается вопрос о сохранении вывески как части культурного наследия.