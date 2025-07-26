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Меньше сделок — выше цены: жильё в Кишинёве растёт в цене рекордными темпами, уже почти 2000 евро за квадратный метр

По словам экономиста Вячеслава Ионицэ, стоимость жилья в «белом» варианте достигла исторического максимума — 1905 евро за квадрат, несмотря на резкое падение продаж и настороженность покупателей.

Источник: Комсомольская правда

Ионицэ: Цены на жилье в «белом» варианте достигли рекордной отметки в 1905 евро/м²

По данным экономического эксперта Вячеслава Ионицэ, во втором квартале текущего года количество сделок в Кишиневе достигло исторического минимума — было продано 3250 квартир, что более чем в три раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом цены на жилье в «белом» варианте достигли рекордной отметки в 1905 евро, что на 33% больше, чем в 2024 году.

«Это самый быстрый годовой рост за последние 20 лет. Люди боятся цен и взяли паузу. Экономические агенты сейчас находятся между молотом и наковальней: с одной стороны, они хотят продать по хорошей цене, чтобы покрыть свои издержки, а с другой — им нужна ликвидность», — отметил эксперт Вячеслав Ионицэ в интервью Radio Moldova.

По словам эксперта, одним из важным фактором, оказывающих давление на рынок, является внутренняя миграция. По данным переписи населения 2024 года, за последние 10 лет в Кишинёве поселилось около 150 000 человек, что означает в среднем 15 тыс. новых жителей каждый год.

«Рынок не в том состоянии, чтобы позволить себе снижение цен. Я склонен полагать, что в краткосрочной перспективе нас ждёт остановка роста или даже небольшое снижение, но в долгосрочной перспективе цены продолжат расти», — отметил эксперт, отмечает ТГ-канал @primulinmd.