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Туристы стали чаще посещать остров Ольхон

Север самого крупного острова Байкала — самый популярный у отдыхающих маршрут.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Статистикой посещаемости Прибайкальского нацпарка за первые полгода поделились в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Число туристов заметно увеличилось.

— За январь-июнь 2025 года оформлено 102 167 разрешений через Baikalpass.ru — это на 12% больше, чем в прошлом году, — отмечают специалисты.

Самыми популярными у отдыхающих стали три маршрута: север острова Ольхон, юг острова Ольхон и акватория Малого моря с островами. При этом живописный туристический маршрут вблизи музея «Тальцы» «238 квартал — падь Щеглова» выбрали всего 23 человека.

Важно! Посещать особо охраняемые природные территории без специального разрешения — нарушение, которое может повлечь штраф.

Напомним, пережившему нападение собаки и ДТП коту нашли хозяев в Бурятии. Питомца назвали Лисенком.