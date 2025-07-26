Туристы стали чаще посещать остров Ольхон

Статистикой посещаемости Прибайкальского нацпарка за первые полгода поделились в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Число туристов заметно увеличилось.
— За январь-июнь 2025 года оформлено 102 167 разрешений через Baikalpass.ru — это на 12% больше, чем в прошлом году, — отмечают специалисты.
Самыми популярными у отдыхающих стали три маршрута: север острова Ольхон, юг острова Ольхон и акватория Малого моря с островами. При этом живописный туристический маршрут вблизи музея «Тальцы» «238 квартал — падь Щеглова» выбрали всего 23 человека.
Важно! Посещать особо охраняемые природные территории без специального разрешения — нарушение, которое может повлечь штраф.
Напомним, пережившему нападение собаки и ДТП коту нашли хозяев в Бурятии. Питомца назвали Лисенком.