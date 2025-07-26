Эксперт рассказал о рассылке фейковых писем от «Госуслуг»

«За последние недели мы зафиксировали всплеск сообщений от пользователей о фишинговых письмах, которые внешне почти неотличимы от настоящих уведомлений “Госуслуг”. В них говорится о входе в аккаунт с подозрительного местоположения, например, из Мариуполя. Приводятся технические детали: дата, время, IP, браузер. Все выглядит правдоподобно, как если бы это было реальное письмо от портала», — сказал Бориславский.