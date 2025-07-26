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Беларусь входит в топ-25 стран мира по комфорту для материнства

Беларусь входит в число лучших стран мира по комфорту для материнства.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь входит в число самых комфортных для материнства стран мира, отметила Светлана Виктор, заведующая лабораторией акушерской и гинекологической патологии РНПЦ «Мать и дитя», пишет агентство «Минск-новости».

Она отметила, что в Беларуси охрана здоровья матери и ребенка определена как приоритетная область общественного здравоохранения.

Светлана Виктор обратила внимание, что Беларусь занимает 25 место в мировом рейтинге самых комфортных для материнства стран и входит в топ-50 лучших государств по ведению беременности и организации родов квалифицированным медицинским персоналом. А еще мировом рейтинге стран счастливого детства Беларусь занимает 35-е место из 175.

Специалист сказала, что при высоких рисках осложненного течения беременности и родов, а также при прогнозировании особенностей рождения ребенка принимаются меры по своевременной госпитализации женщины.

Ранее мы писали, что в Беларуси новорожденные будут проходить скрининг на 36 заболеваний к 2030 году.

Кроме того, Арина Соболенко призналась, что ее кожа сильно повреждена солнцем и она возит с собой 4,5 кг косметики.

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