Беларусь входит в топ-25 стран мира по комфорту для материнства

Светлана Виктор обратила внимание, что Беларусь занимает 25 место в мировом рейтинге самых комфортных для материнства стран и входит в топ-50 лучших государств по ведению беременности и организации родов квалифицированным медицинским персоналом. А еще мировом рейтинге стран счастливого детства Беларусь занимает 35-е место из 175.