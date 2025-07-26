Беларусь входит в топ-25 стран мира по комфорту для материнства

Беларусь входит в число самых комфортных для материнства стран мира, отметила Светлана Виктор, заведующая лабораторией акушерской и гинекологической патологии РНПЦ «Мать и дитя», пишет агентство «Минск-новости».
Она отметила, что в Беларуси охрана здоровья матери и ребенка определена как приоритетная область общественного здравоохранения.
Светлана Виктор обратила внимание, что Беларусь занимает 25 место в мировом рейтинге самых комфортных для материнства стран и входит в топ-50 лучших государств по ведению беременности и организации родов квалифицированным медицинским персоналом. А еще мировом рейтинге стран счастливого детства Беларусь занимает 35-е место из 175.
Специалист сказала, что при высоких рисках осложненного течения беременности и родов, а также при прогнозировании особенностей рождения ребенка принимаются меры по своевременной госпитализации женщины.
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