В Иркутской области прошла акция в защиту цифровых свобод

«Чтобы нарушить этот закон, не нужно ничего репостить. Телефонный мошенник может прислать пенсионеру ссылку, которая автоматически переадресует на экстремистский сайт. И человек окажется виноват. Это не только нарушает базовые свободы, но и открывает новые возможности для мошенничества. Получается, людей будут наказывать за то, что их обманули», — поясняет вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков.