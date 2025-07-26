В Иркутской области прошла акция в защиту цифровых свобод

Сторонники партии вышли на улицы Ангарска с табличками: «Я не преступник, я использую VPN для работы», «Я не преступник, я использую VPN для науки», «Я не преступник, я использую VPN для развлечения».
«Новые люди» считают, что этот закон угрожает цифровой свободе и может превратить в нарушителей миллионы россиян, включая жителей Иркутской области, где многие работают в IT, на удаленке или занимаются наукой.
«Чтобы нарушить этот закон, не нужно ничего репостить. Телефонный мошенник может прислать пенсионеру ссылку, которая автоматически переадресует на экстремистский сайт. И человек окажется виноват. Это не только нарушает базовые свободы, но и открывает новые возможности для мошенничества. Получается, людей будут наказывать за то, что их обманули», — поясняет вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков.
«Новые люди» провели опрос, в котором поучаствовали более 472 тысяч человек, и 74% выступили против. В комментариях люди писали: «Без VPN не найду документацию для работы», «Этот закон нарушает базовые права», «Удар по IT-сектору и удалёнке». Геймеры опасаются штрафов за легальные покупки игр, а юристы и историки — за проверку информации.
«Жители Иркутской области, как и все россияне, не должны становиться заложниками несовершенных законов. VPN — это не инструмент преступников, а необходимость для работы, учебы и даже повседневной жизни. Мы будем добиваться пересмотра этого решения, потому что свобода выбора и доступ к знаниям — это базовые права человека», — подчеркнул руководитель иркутского отделения партии «Новые люди» Дмитрий Ли.
Ранее в Госдуму внесли закон, который вводит запрет на рекламу сервисов VPN и потребление контента. Партия «Новые люди» первой выступила с критикой этой меры. В итоге 67 депутатов проголосовали против, но большинство одобрило его. Теперь законопроект рассмотрят в Совете Федерации.