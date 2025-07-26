Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске самолет Superjet столкнулся с неисправностью при посадке

В субботу, 19 июля, в 14:30 по местному времени у самолета RRJ-95 с бортовым номером RA-89051 компании «Россия» возникла неисправность при заходе на посадку в аэропорту Красноярска.

В субботу, 19 июля, в 14:30 по местному времени у самолета RRJ-95 с бортовым номером RA-89051 компании «Россия» возникла неисправность при заходе на посадку в аэропорту Красноярска. На дисплее EWD появились сообщения F/CTL SPLRS FAULT и F/CTL G-SPLRS FAULT — это сигналы о проблемах в системе управления интерцепторами и тормозными щитками. О ЧП сообщил канал t.me/aviaincident.

Анализ данных DFDR подтвердил частичный невыпуск интерцепторов на этапе пробега. В настоящее время воздушное судно ремонтируют. Источник также уточнил, что инцидент произошел с самолетом, выполнявшим рейс FV 6838 по маршруту Мирный — Красноярск.

Справка. Интерцепторы или спойлеры — это аэродинамические органы управления летательным аппаратом. Как правило, монтируются наверху крыльев.

Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» сообщил, что бетонщики получают самые высокие зарплаты в регионе.