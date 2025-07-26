В Красноярске самолет Superjet столкнулся с неисправностью при посадке

В субботу, 19 июля, в 14:30 по местному времени у самолета RRJ-95 с бортовым номером RA-89051 компании «Россия» возникла неисправность при заходе на посадку в аэропорту Красноярска. На дисплее EWD появились сообщения F/CTL SPLRS FAULT и F/CTL G-SPLRS FAULT — это сигналы о проблемах в системе управления интерцепторами и тормозными щитками. О ЧП сообщил канал t.me/aviaincident.
Анализ данных DFDR подтвердил частичный невыпуск интерцепторов на этапе пробега. В настоящее время воздушное судно ремонтируют. Источник также уточнил, что инцидент произошел с самолетом, выполнявшим рейс FV 6838 по маршруту Мирный — Красноярск.
Справка. Интерцепторы или спойлеры — это аэродинамические органы управления летательным аппаратом. Как правило, монтируются наверху крыльев.
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