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Собянин: Детский сад на 275 мест построят в Очаково-Матвеевском

В районе Очаково-Матвеевское строится детский сад на 275 мест, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Аргументы и факты

«Новый образовательный объект появится в проезде Стройкомбината, он будет рассчитан на 11 групп для детей от трех до семи лет. Запланированы: комфортные группы; музыкальный и физкультурный залы; бассейн. Будут созданы условия для ребят с ограниченными возможностями здоровья», — написал Сергей Собянин.

Он отметил, что на прилегающей территории появится общая игровая зона, для защиты детей от солнца и осадков установят теневые навесы. Также оборудуют места для хранения колясок, велосипедов, самокатов и санок. Завершить строительство детского сада планируется в 2026 году, после чего его передадут в городскую систему образования.

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