Собянин: Детский сад на 275 мест построят в Очаково-Матвеевском

Он отметил, что на прилегающей территории появится общая игровая зона, для защиты детей от солнца и осадков установят теневые навесы. Также оборудуют места для хранения колясок, велосипедов, самокатов и санок. Завершить строительство детского сада планируется в 2026 году, после чего его передадут в городскую систему образования.