Собянин: Детский сад на 275 мест построят в Очаково-Матвеевском

«Новый образовательный объект появится в проезде Стройкомбината, он будет рассчитан на 11 групп для детей от трех до семи лет. Запланированы: комфортные группы; музыкальный и физкультурный залы; бассейн. Будут созданы условия для ребят с ограниченными возможностями здоровья», — написал Сергей Собянин.
Он отметил, что на прилегающей территории появится общая игровая зона, для защиты детей от солнца и осадков установят теневые навесы. Также оборудуют места для хранения колясок, велосипедов, самокатов и санок. Завершить строительство детского сада планируется в 2026 году, после чего его передадут в городскую систему образования.