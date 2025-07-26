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СК и прокуратура начали проверку после гибели двух сестер в пожаре под Ростовом

Следствие выясняет причины пожара в Миллеровском районе, где погибли две девочки.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе Ивановка Миллеровского района Ростовской области в результате пожара в частном доме погибли две сестры — 6-летняя девочка и ее 18-летняя сестра. Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту трагедии.

По данным следствия, возгорание произошло в ночь на 26 июля. После тушения пожара в доме обнаружили тела погибших. Следователи осмотрели место происшествия и назначили экспертизы для установления причин ЧП.

Прокуратура также организовала проверку соблюдения законодательства. На место выехал межрайонный прокурор Сергей Омельченко. Ведомство держит на контроле ход расследования.

По предварительной информации, в доме проживала многодетная семья. Мать успела спасти четырехлетнюю дочь, а 14-летний сын в момент пожара находился у соседей. Огонь уничтожил 80 квадратных метров строения. В тушении участвовали 27 спасателей и 11 единиц техники.

Причины возгорания пока неизвестны — их сейчас устанавливают.

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