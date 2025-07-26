Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении работников торговли с профессиональным праздником отметил, что их ежедневный труд — не просто удовлетворение спроса, а создание атмосферы уюта и комфорта для каждого покупателя столицы.
«Работа московских магазинов и заведений общественного питания соответствует самым высоким стандартам качества обслуживания. Эти стандарты задают работающие в них люди: продавцы и кассиры, товароведы и упаковщики, логисты и менеджеры, курьеры и многие другие преданные своему делу профессионалы. От души поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваш ежедневный труд — не просто удовлетворение спроса. Вы создаете особую атмосферу уюта и комфорта для каждого покупателя в нашем замечательном городе», — говорится в сообщении на сайте мэра.
Кроме того, Собянин отметил, что в 2010 году в Москве было 10 тысяч объектов общественного питания, сегодня их насчитывается 22,5 тысячи. Многие из них летом организуют открытые веранды, в этом сезоне их более 5 тысяч.
«Цифровая» дистанционная торговля. Это сегмент за 15 лет вырос фактически «с нуля» до важнейшего канала торговли. По сумме онлайн-покупок — 1,55 триллиона рублей — Москва стоит на первом месте среди всех регионов и обеспечивает 17,3% рынка электронной коммерции в стране", — добавил мэр.