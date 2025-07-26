Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником

«Работа московских магазинов и заведений общественного питания соответствует самым высоким стандартам качества обслуживания. Эти стандарты задают работающие в них люди: продавцы и кассиры, товароведы и упаковщики, логисты и менеджеры, курьеры и многие другие преданные своему делу профессионалы. От души поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваш ежедневный труд — не просто удовлетворение спроса. Вы создаете особую атмосферу уюта и комфорта для каждого покупателя в нашем замечательном городе», — говорится в сообщении на сайте мэра.