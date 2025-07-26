Правительство выделит дополнительные средства на общественный транспорт

до 1 декабря 2026 года актуализировать транспортную стратегию до 2030-го с прогнозом на период до 2035-го;Минтрансу и Минэкономразвития до 5 ноября представить предложения по концепции проекта федзакона «О транспортной политике»;Минтрансу к 28 ноября предложить концепцию научно-технологического развития транспортного комплекса России до 2035 года;Минтрансу и Минэкономразвития до 1 октября оценить и проанализировать производительность труда в транспортной отрасли и сформировать комплекс дополнительных мер по ее повышению, обеспечивающий достижение не ниже пятого места по производительности труда среди отраслей российской экономики к 2030 году. Минтрансу и Минцифры до 15 декабря доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы с учетом необходимости создания платформенного решения для сокращения логистических издержек.