Правительство выделит дополнительные средства на общественный транспорт

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Правительство поручило проработать выделение дополнительных средств на обновление общественного транспорта.
«Минфину и Минтрансу при формировании федерального бюджета на 2026−2028 годы проработать направление дополнительного финансирования на обновление общественного транспорта в рамках одноименного федерального проекта и мероприятия “Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла национального проекта “Инфраструктура для жизни”, — говорится в сообщении кабмина.
Премьер-министр Михаил Мишустин дал это распоряжение по итогам стратегической сессии об опережающем развитии транспортной инфраструктуры.
Он также поручил:
до 1 декабря 2026 года актуализировать транспортную стратегию до 2030-го с прогнозом на период до 2035-го;Минтрансу и Минэкономразвития до 5 ноября представить предложения по концепции проекта федзакона «О транспортной политике»;Минтрансу к 28 ноября предложить концепцию научно-технологического развития транспортного комплекса России до 2035 года;Минтрансу и Минэкономразвития до 1 октября оценить и проанализировать производительность труда в транспортной отрасли и сформировать комплекс дополнительных мер по ее повышению, обеспечивающий достижение не ниже пятого места по производительности труда среди отраслей российской экономики к 2030 году. Минтрансу и Минцифры до 15 декабря доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы с учетом необходимости создания платформенного решения для сокращения логистических издержек.
Доклад о результатах работы в правительстве ожидают не позднее 1 сентября.