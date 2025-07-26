Минтруда рассказало, когда могут привлечь к работе в выходной день в Беларуси

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси объяснили условия привлечения к работе в выходной день.
Таким образом, привлечь к работе в выходной могут «по предложению нанимателя с вашего письменного согласия (например, для выполнения срочного заказа)». Кроме того, по инициативе работника с согласия нанимателя.
А вот без согласия (в исключительных случаях) могут привлечь к работе в выходной в следующих случаях: предотвращение аварии, катастрофы, устранения стихийного бедствия; предотвращения несчастных случаев; устранение неполадок в системах жизнеобеспечения (вода, свет, газ, связь); оказание экстренной медпомощи медперсоналом.
При этом есть люди, которых нельзя привлекать к работе в выходной. Речь идет о беременных женщинах; работниках младше 18 лет; женщинах с детьми до 14 лет или детьми-инвалидами до 18 лет (без их письменного согласия); инвалидах (если запрещено их индивидуальной программой реабилитации).
Специалисты рассказали и о компенсации за работу в выходной. Предусматривается доплата к заработной плате в размере не ниже часовых тарифных ставок (тарифных окладов), окладов. Либо неоплачиваемый день отдыха (по согласованию с нанимателем).
Следует обратить внимание, что заработная плата за отработанные в такие дни часы начисляется и выплачивается пропорционально отработанному времени.
А максимально допустимое количество выходных для работы — 12 дней в год (кроме исключительных случаев).
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