Минтруда рассказало, когда могут привлечь к работе в выходной день в Беларуси

При этом есть люди, которых нельзя привлекать к работе в выходной. Речь идет о беременных женщинах; работниках младше 18 лет; женщинах с детьми до 14 лет или детьми-инвалидами до 18 лет (без их письменного согласия); инвалидах (если запрещено их индивидуальной программой реабилитации).