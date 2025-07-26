Городами-побратимами Бреста стали Владивосток и Сертолово

Брест отмечает свое 1006-летие. Поздравить его с праздником приехали многочисленные партнеры. Это возможность обсудить реализованные проекты и наметить планы на будущее. «Мы всегда рады гостям и партнерам. Хочу, чтобы в нашем лице всегда видели надежную опору, которая придерживается простых правил: не подвести и выполнить обещанное. Этого принципа придерживаемся уже многие годы», — подчеркнул председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский.
В числе делегаций — представители российского Владивостока, с которым Брест сегодня подписал соглашение об установлении побратимских связей. Стороны намерены обмениваться мнениями и опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес. Города-побратимы будут развивать и укреплять сотрудничество в экономике, торговле, транспорте, туризме, культуре, образовании, спорте, молодежной политике и других сферах. Планируется организовывать обмены делегациями, проводить совместные мероприятия.
«У нас должен появиться план, причем не на 10−15 лет (хотя и такой тоже должен быть), а простой и понятный — на год и на три. Встретиться можно через год. Площадку выберем, чтобы подвести черту под той работой, которую мы совместно проведем. Уверен, что гуманитарное сотрудничество будет на высоте, но и над экономикой наших городов стоит совместно работать. Мы приехали с абсолютно открытым сердцем. Точно уверен, что будем на пользу друг другу, несмотря на 11 тыс. км, которые разделяют наши города», — сказал глава Владивостока Константин Шестаков.
Также сегодня подписано соглашение об установлении дружественных отношений между Сертолово и Брестом. Города нацелены развивать потенциал обеих сторон на основе принципов доверия, придавать большое значение созданию условий для открытого диалога, партнерства и расширения взаимовыгодных контактов, обмену опытом и реализации совместных проектов. Приоритет — взаимодействию в научно-технической, образовательной, культурной, гуманитарной и экономической областях. Предлагается организовывать совместные соревнования, турниры, учебно-тренировочные сборы, товарищеские встречи, обмены студентами и научно-педагогическими работниками, участвовать в разработках и реализации образовательных и научных проектов. Также соглашение предусматривает развитие культурных связей, контактов в сфере туризма.
Брест и Сертолово поддерживают отношения с 2008 года. Началось все с подписания договора между ветеранскими организациями. «С того момента зародилась добрая традиция, которая продолжается непрерывно уже в течение 16 лет. Мы ежегодно приезжаем в июне на мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной войны, дети наши тоже принимают участие, — обратил внимание глава муниципального образования города Сертолово Сергей Коломыцев. — Итогом стало подписание соглашения. Не сомневаюсь, что сотрудничество еще расширится, возможностей очень-очень много».