Городами-побратимами Бреста стали Владивосток и Сертолово

«У нас должен появиться план, причем не на 10−15 лет (хотя и такой тоже должен быть), а простой и понятный — на год и на три. Встретиться можно через год. Площадку выберем, чтобы подвести черту под той работой, которую мы совместно проведем. Уверен, что гуманитарное сотрудничество будет на высоте, но и над экономикой наших городов стоит совместно работать. Мы приехали с абсолютно открытым сердцем. Точно уверен, что будем на пользу друг другу, несмотря на 11 тыс. км, которые разделяют наши города», — сказал глава Владивостока Константин Шестаков.