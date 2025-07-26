В Красноярске построят Дворец молодежи за 5,2 млрд рублей

Агентство госзаказа Красноярского края объявило тендер на возведение Дворца молодежи на Предмостной площади. Стоимость контракта составила 5,19 млрд рублей, финансирование поступит из регионального бюджета и Центра транспортной логистики. Заявки на участие принимают до 13 августа 2025.
Под строительство выделили участок площадью 49 тысяч квадратных метров. Комплекс займет 28,5 «квадратов» и будет представлен двумя корпусами. В первом (12 тысяч м²) разместят концертный зал, коворкинг, учебные пространства. Второй (16,5 тысяч м²) оборудуют под центр технического творчества с лабораториями по различным направлениям и спецполигоном.
Сдать объект планируют до 15 октября 2028 года.
Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» рассказал, что Superjet столкнулся с технической проблемой при посадке в аэропорту «Емельяново».