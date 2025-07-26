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В Красноярске построят Дворец молодежи за 5,2 млрд рублей

Агентство госзаказа Красноярского края объявило тендер на возведение Дворца молодежи на Предмостной площади.

Источник: Freepik

Агентство госзаказа Красноярского края объявило тендер на возведение Дворца молодежи на Предмостной площади. Стоимость контракта составила 5,19 млрд рублей, финансирование поступит из регионального бюджета и Центра транспортной логистики. Заявки на участие принимают до 13 августа 2025.

Под строительство выделили участок площадью 49 тысяч квадратных метров. Комплекс займет 28,5 «квадратов» и будет представлен двумя корпусами. В первом (12 тысяч м²) разместят концертный зал, коворкинг, учебные пространства. Второй (16,5 тысяч м²) оборудуют под центр технического творчества с лабораториями по различным направлениям и спецполигоном.

Сдать объект планируют до 15 октября 2028 года.

Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» рассказал, что Superjet столкнулся с технической проблемой при посадке в аэропорту «Емельяново».