В Красноярске построят Дворец молодежи за 5,2 млрд рублей

Под строительство выделили участок площадью 49 тысяч квадратных метров. Комплекс займет 28,5 «квадратов» и будет представлен двумя корпусами. В первом (12 тысяч м²) разместят концертный зал, коворкинг, учебные пространства. Второй (16,5 тысяч м²) оборудуют под центр технического творчества с лабораториями по различным направлениям и спецполигоном.