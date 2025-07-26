В Омске открылись вакансии на оборонных предприятиях с зарплатой до 200 тысяч

Зарплатные предложения впечатляют. Например, завод имени А. С. Попова ищет регулировщиков радиоэлектронной аппаратуры с оплатой до 100 тысяч рублей, а «Омсктрансмаш» готов платить шлифовщикам 4 — 6 разряда до 110 тысяч рублей. На Омском научно-исследовательском институте приборостроения (ОНИИП) токари могут рассчитывать на доход до 60 тысяч рублей, а завод имени П. И. Баранова предлагает главному металлургу зарплату от 215 тысяч рублей.