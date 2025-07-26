В Омске открылись вакансии на оборонных предприятиях с зарплатой до 200 тысяч

Омские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) объявили о рекордном количестве вакансий — свыше 3 тысяч предложений для соискателей. Это на 1,2 тысячи больше по сравнению с прошлым годом, что подчеркивает рост производственных мощностей региона и увеличение потребности в квалифицированных кадрах.
Открытые вакансии охватывают широкий спектр специальностей: от высококвалифицированных профессий, таких как станочники, слесари, химики, радиоэлектронщики и специалисты по автоматизации, до рабочих мест для сотрудников без специального образования, включая грузчиков, подсобных рабочих и каменщиков.
Зарплатные предложения впечатляют. Например, завод имени А. С. Попова ищет регулировщиков радиоэлектронной аппаратуры с оплатой до 100 тысяч рублей, а «Омсктрансмаш» готов платить шлифовщикам 4 — 6 разряда до 110 тысяч рублей. На Омском научно-исследовательском институте приборостроения (ОНИИП) токари могут рассчитывать на доход до 60 тысяч рублей, а завод имени П. И. Баранова предлагает главному металлургу зарплату от 215 тысяч рублей.
С начала года уже около 100 человек были трудоустроены на различные позиции. Для удобства соискателей регулярно проводятся ярмарки вакансий. Для получения подробной информации о вакансиях и условиях трудоустройства можно позвонить на бесплатный номер Кадрового центра: 8 800 101 92 02.
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