Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Драконье яйцо»: что будет с ценами на арбузы и дыни в августе

По прогнозам экспертов, к концу августа цены на массовые сорта арбузов могут опуститься до 25−30 рублей за килограмм. Что может на них повлиять, выясняла «Вечерняя Москва».

По прогнозам экспертов, к концу августа цены на массовые сорта арбузов могут опуститься до 25−30 рублей за килограмм. Что может на них повлиять, выясняла «Вечерняя Москва».

Стоимость арбузов и дынь сохранится на уровне прошлого года. Первый сбор, который традиционно начинается в июле, как правило, самый дорогой — цена за килограмм арбуза может достигать 79 рублей, а дыни и вовсе 129 рублей. В августе спрос полностью покрывается предложением, поэтому цена традиционно снижается. Например, килограмм арбузов стоит уже 30 рублей, а дыни — в пределах 99 рублей.

— Высокая стоимость сохранится только на экзотические сорта арбузов и дынь, так как их привозят из других стран и в небольших количествах. Например сорт «Колхозница» будет стоить, как в прошлом году — рассказал экономист, ведущий сотрудник одного из аналитических центров Александр Цапликов.

Защитит от ультрафиолета.

Содержащийся в классическом сорте арбуза ликопин обладает антиоксидантными свойствами и способен противодействовать разрушительной силе солнечных лучей.

Цена июль: 69 ₽ /кг.

Цена август: 30 ₽ /кг.

Чем обрабатывают магазинные яблоки.

Ягодка издалека.

У экзотического сорта арбузов «драконье яйцо», выведенного в Таиланде, желтая мякоть и сладкий вкус. Созревает рано, поэтому и на прилавках появляется раньше остальных арбузов.

Цена июль: 169 ₽/кг.

Цена август: 129 ₽/кг.

Виноделам помощница.

Дыня «торпеда» получила такое название из-за своей вытянутой формы. А еще из нее получается отличное вино за счет кисло-сладкого вкуса. Считается самой низкокалорийной дыней.

Цена июль: 139 ₽/кг.

Цена август: 100 ₽/кг.

Африканские корни.

Сорт «черный принц» выделяется темно-зеленой, почти черной корочкой. Гибрид отечественной селекции, внесенный в Госреестр в 2009 году. Он был выведен на основе диких африканских разновидностей, а его считают аналогом японского арбуза «дэнсукэ».

Цена июль: 89 ₽/кг.

Цена август: 69 ₽/кг.

Самая сладкая.

Мало кто знает, но по всему миру сорт дыни «колхозница» считается одним из самых приторно-сладких. Происхождение названия неизвестно, однако главная отличительная особенность — сладкий вкус и относительно небольшое содержание полезных веществ.

Цена июль: 129 ₽/кг.

Цена август: 99 ₽/кг.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Виктория Безнебеева, диетолог, нутрициолог, автор своей методики:

— Я рекомендую употреблять арбузы и дыни в умеренных количествах, не более 400−500 граммов в день для взрослого человека. Также не стоит злоупотреблять ими людям, склонным к проблемам с ЖКТ, — ягоды могут спровоцировать вздутие. Лучше не сочетать арбузы и дыни с другими сладостями, чтобы не повысить сахар в крови.

В августе традиционно ожидается заметное снижение цен на целый ряд продуктов. «Вечерняя Москва» узнала, что подешевеет больше всего и с чем это связано.