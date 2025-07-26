«Драконье яйцо»: что будет с ценами на арбузы и дыни в августе

По прогнозам экспертов, к концу августа цены на массовые сорта арбузов могут опуститься до 25−30 рублей за килограмм. Что может на них повлиять, выясняла «Вечерняя Москва».
Стоимость арбузов и дынь сохранится на уровне прошлого года. Первый сбор, который традиционно начинается в июле, как правило, самый дорогой — цена за килограмм арбуза может достигать 79 рублей, а дыни и вовсе 129 рублей. В августе спрос полностью покрывается предложением, поэтому цена традиционно снижается. Например, килограмм арбузов стоит уже 30 рублей, а дыни — в пределах 99 рублей.
— Высокая стоимость сохранится только на экзотические сорта арбузов и дынь, так как их привозят из других стран и в небольших количествах. Например сорт «Колхозница» будет стоить, как в прошлом году — рассказал экономист, ведущий сотрудник одного из аналитических центров Александр Цапликов.
Защитит от ультрафиолета.
Содержащийся в классическом сорте арбуза ликопин обладает антиоксидантными свойствами и способен противодействовать разрушительной силе солнечных лучей.
Цена июль: 69 ₽ /кг.
Цена август: 30 ₽ /кг.
Чем обрабатывают магазинные яблоки.
Ягодка издалека.
У экзотического сорта арбузов «драконье яйцо», выведенного в Таиланде, желтая мякоть и сладкий вкус. Созревает рано, поэтому и на прилавках появляется раньше остальных арбузов.
Цена июль: 169 ₽/кг.
Цена август: 129 ₽/кг.
Виноделам помощница.
Дыня «торпеда» получила такое название из-за своей вытянутой формы. А еще из нее получается отличное вино за счет кисло-сладкого вкуса. Считается самой низкокалорийной дыней.
Цена июль: 139 ₽/кг.
Цена август: 100 ₽/кг.
Африканские корни.
Сорт «черный принц» выделяется темно-зеленой, почти черной корочкой. Гибрид отечественной селекции, внесенный в Госреестр в 2009 году. Он был выведен на основе диких африканских разновидностей, а его считают аналогом японского арбуза «дэнсукэ».
Цена июль: 89 ₽/кг.
Цена август: 69 ₽/кг.
Самая сладкая.
Мало кто знает, но по всему миру сорт дыни «колхозница» считается одним из самых приторно-сладких. Происхождение названия неизвестно, однако главная отличительная особенность — сладкий вкус и относительно небольшое содержание полезных веществ.
Цена июль: 129 ₽/кг.
Цена август: 99 ₽/кг.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Виктория Безнебеева, диетолог, нутрициолог, автор своей методики:
— Я рекомендую употреблять арбузы и дыни в умеренных количествах, не более 400−500 граммов в день для взрослого человека. Также не стоит злоупотреблять ими людям, склонным к проблемам с ЖКТ, — ягоды могут спровоцировать вздутие. Лучше не сочетать арбузы и дыни с другими сладостями, чтобы не повысить сахар в крови.
В августе традиционно ожидается заметное снижение цен на целый ряд продуктов. «Вечерняя Москва» узнала, что подешевеет больше всего и с чем это связано.