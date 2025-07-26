«Драконье яйцо»: что будет с ценами на арбузы и дыни в августе

— Я рекомендую употреблять арбузы и дыни в умеренных количествах, не более 400−500 граммов в день для взрослого человека. Также не стоит злоупотреблять ими людям, склонным к проблемам с ЖКТ, — ягоды могут спровоцировать вздутие. Лучше не сочетать арбузы и дыни с другими сладостями, чтобы не повысить сахар в крови.