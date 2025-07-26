В Ростовской области утонул мужчина в затопленном карьере

В МЧС России вновь напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на воде. Купаться следует только в специально оборудованных местах, где проверено дно, дежурят спасатели и обозначены зоны для плавания. Категорически нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, заплывать далеко от берега или нырять в незнакомых местах. Особое внимание нужно уделять детям — даже на мелководье они могут утонуть за считанные минуты.