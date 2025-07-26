В Ростовской области утонул мужчина в затопленном карьере

В хуторе Апанасовка Белокалитвинского района Ростовской области произошло трагическое происшествие. 25 июля около 19:00 местный житель купался в карьере, заполненном водой, и утонул. Об этом сообщили в донском главке МЧС.
Очевидцы достали его тело на берег, но спасти мужчину не удалось. Личность погибшего выясняется.
В МЧС России вновь напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на воде. Купаться следует только в специально оборудованных местах, где проверено дно, дежурят спасатели и обозначены зоны для плавания. Категорически нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, заплывать далеко от берега или нырять в незнакомых местах. Особое внимание нужно уделять детям — даже на мелководье они могут утонуть за считанные минуты.
Напомним, что ранее в Миллеровском районе при пожаре в частном доме погибли две сестры — 6 и 18 лет. Их матери удалось спасти младшую дочь, но две другие девочки оказались заблокированы огнем. Тела обнаружили пожарные при разборе завалов. Их 14-летний брат во время пожара был у соседей.
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