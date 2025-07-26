Шум в многоквартирном доме: правила и ответственность

При возникновении проблем с шумными соседями первым шагом должно быть обращение в ЖЭУ или управляющую компанию. Они обязаны реагировать на жалобы жильцов и проводить проверки. Однако их рабочий день обычно заканчивается в 18:00, что ограничивает возможности оперативного реагирования.