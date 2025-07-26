Пермяков приглашают на выставку Валентина Жданова «Вариации на тему…»

Центральный выставочный зал и Пермское отделение ВТОО «Союз художников России» проводят персональную выставку Валентина Жданова «Вариации на тему…», посвященную 50-летию творческой деятельности художника.
С 29 июля по 17 августа в Центральном выставочном зале можно будет увидеть живопись и графику Валентина Жданова. Работы созданы на рубеже тысячелетий, с середины 1970-х по настоящее время.
Валентин Жданов — Заслуженный художник России, живописец, график, автор станковых и монументальных произведений; работает в жанре тематической картины, пейзажа, натюрморта, портрета; лауреат и дипломант международных и российских конкурсов и пленэров; участник международных, российских и региональных художественных выставок.
Валентин Жданов привнес в тематику современного изобразительного искусства Западного Урала языческие верования коми-пермяков, сюжеты пермского звериного стиля, христианские образы пермской деревянной скульптуры, мифологию народов Прибайкалья и этнографию марийцев, жизнь древних этрусков.