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В Магнитогорске почти на десять часов задержан вылет самолета в Сочи

Вылет перенесен с утра на послеобеденное время.

Источник: www.globallookpress.com

В Магнитогорске больше, чем на 9 часов, задержан вылет самолета в Сочи. Как следует из данных табло, взлет перенесен на 14:45. Вылететь борт компании «Икар» должен был в 4:45.

Онлайн табло аэропорта города Сочи показывает, что самолет компании «Икар» рейсом EO-517 вылетел также с задержкой. Вместо времени по расписанию 22:25 25 июля он отправлен в 8:25 сегодня утром. Задержан также вылет из Сочи в соседний Екатеринбург.

Посадка в Магнитогорске отправленного с задержкой борта из Сочи ожидается в 13:49.