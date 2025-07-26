В Магнитогорске почти на десять часов задержан вылет самолета в Сочи

Онлайн табло аэропорта города Сочи показывает, что самолет компании «Икар» рейсом EO-517 вылетел также с задержкой. Вместо времени по расписанию 22:25 25 июля он отправлен в 8:25 сегодня утром. Задержан также вылет из Сочи в соседний Екатеринбург.