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Семь хозпостроек обрушились из-за подмытия грунта в Витебске у Западной Двины

Спасатели работают на месте обрушения хозпостроек из-за подмытия грунта в Витебске.

Источник: Комсомольская правда

Утром 26 июля вблизи улицы Садовой в Витебске произошло подмытие грунта с последующим обрушением семи хозяйственных построек, сообщили в МЧС Беларуси.

«Разрушен технический проезд размером 4×70м, с дальнейшим схождением грунта в участок реки Западная Двина на ориентировочной площади 100×100 кв.м.», — рассказали в МЧС.

На месте происшествия оперативно собрана комиссия по ЧС при Витебском горисполкоме. По предварительным данным пострадавших нет. В данный момент изучаются обстоятельства произошедшего, чтобы обеспечить безопасности граждан.

В МЧС уточнили, что идут работы по укреплению зоны схождения грунта. Работают 17 единиц техники и 37 человек, из них 2 единицы МЧС и 7 спасателей.

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