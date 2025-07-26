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Казанский триатлон: ограничено движение транспорта, самокатов, гидроциклов

Сегодня в Казани в шестой раз проходят соревнования «Казанского триатлона — 2025», в которых принимают участие порядка 800 спортсменов, они проплывут, проедут, пробегут дистанции в 25,7, 51,5 и 113 километров.

Источник: Мэрия Казани

Мэрия напоминает, что 26 июля до 16:00 ограничено движение автотранспорта по ряду улиц, в том числе и в центре города. Подробности — на карте.

Также до 17:00 26 июля в центре Казани запрещено передвигаться на арендованных электросамокатах и парковать их.

Напомним, также в связи с проведением в столице РТ введен временный запрет на использование маломерных судов, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки. Исключение — суда, используемые для подготовки и проведения соревнований. Ограничение действует в центре на Казанке 25 и 26 июля.