Казанский триатлон: ограничено движение транспорта, самокатов, гидроциклов

Напомним, также в связи с проведением в столице РТ введен временный запрет на использование маломерных судов, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки. Исключение — суда, используемые для подготовки и проведения соревнований. Ограничение действует в центре на Казанке 25 и 26 июля.