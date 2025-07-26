Казанский триатлон: ограничено движение транспорта, самокатов, гидроциклов

Мэрия напоминает, что 26 июля до 16:00 ограничено движение автотранспорта по ряду улиц, в том числе и в центре города. Подробности — на карте.
Также до 17:00 26 июля в центре Казани запрещено передвигаться на арендованных электросамокатах и парковать их.
Напомним, также в связи с проведением в столице РТ введен временный запрет на использование маломерных судов, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки. Исключение — суда, используемые для подготовки и проведения соревнований. Ограничение действует в центре на Казанке 25 и 26 июля.