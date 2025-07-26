При столкновении иномарок в Уфе зажатыми в салоне оказались две девушки

Сегодня около двух часов ночи в Уфе на улице Набережной реки Белой в районе монумента Дружбы. Об этом сообщили в ГАИ и Управлении гражданской защиты Уфы.
По данным ведомств, 25-летний водитель за рулем Chevrolet Cruze совершал разворот и столкнулся с Renault Clio.
Фото: УГЗ.
Помощь медиков понадобилась обоим водителям и двум пассажиркам 22 и 23 лет из французской иномарки. Последних зажало в салоне автомобиля.
— По прибытии спасатели деблокировали девушек и оказали первую помощь пострадавшим. Совместно с пожарными МЧС России их транспортировали и передали бригаде скорой медицинской помощи, — передали в УГЗ.
Фото: УГЗ.
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