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При столкновении иномарок в Уфе зажатыми в салоне оказались две девушки

В ДТП на Набережной в Уфе пострадали четыре человека.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня около двух часов ночи в Уфе на улице Набережной реки Белой в районе монумента Дружбы. Об этом сообщили в ГАИ и Управлении гражданской защиты Уфы.

По данным ведомств, 25-летний водитель за рулем Chevrolet Cruze совершал разворот и столкнулся с Renault Clio.

Фото: УГЗ.

Помощь медиков понадобилась обоим водителям и двум пассажиркам 22 и 23 лет из французской иномарки. Последних зажало в салоне автомобиля.

— По прибытии спасатели деблокировали девушек и оказали первую помощь пострадавшим. Совместно с пожарными МЧС России их транспортировали и передали бригаде скорой медицинской помощи, — передали в УГЗ.

Фото: УГЗ.

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