Самарский психиатр объяснил, как травмы мозга вызывают психические расстройства

Повреждения и заболевания головного мозга могут вызывать серьёзные психические расстройства. Об этом сообщил врач-психиатр, заместитель главного врача Самарской областной психиатрической больницы Никита Дорошенко.
Он объяснил, что головной мозг отвечает за всю психическую деятельность человека. При травмах или заболеваниях нарушаются нейробиологические процессы, что может привести к изменению поведения, эмоциональной нестабильности, тревожности, депрессии, галлюцинациям или ухудшению памяти.
Особенно важным является то, какая часть мозга повреждена. Например, при травмах лобных долей часто наблюдаются агрессия, апатия и потеря контроля над эмоциями. Также негативное влияние могут оказывать воспаления, инсульты, опухоли, инфекции и нейродегенеративные заболевания.
По словам специалиста, чем серьёзнее повреждение, тем выше риск осложнений. При этом своевременная диагностика и комплексный подход к лечению помогают смягчить последствия и сохранить качество жизни пациента.
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