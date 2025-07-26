Мэр Уфы поехал в Казань обменяться опытом по озеленению

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев с рабочей делегацией находится в Казани. Он поехал туда для обмена опытом по благоустройству и озеленению.
Как сообщил градоначальник в своем телеграм-канале, он планирует изучить казанский опыт по созданию многолетних цветников. Также, по его словам, в столице Татарстана высаживают много деревьев-крупномеров, в частности лип.
«В Казани также есть вопросы и с содержанием, и с обслуживанием (территорий благоустройства). Тем не менее мы движемся в одной концепции развития наших городов, считаю, обмен опыта будет полезен», — отметил Ратмир Мавлиев.