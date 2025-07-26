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Глава МЧС Беларуси Синявский сказал, что доплаты бойцам составляют до 150 рублей, а офицерам — 550

Глава МЧС Беларуси: доплаты бойцам составляют до 150 рублей, а офицерам — 550.

Источник: Комсомольская правда

Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский сказал sb.by, что доплаты бойцам ведомства составляют до 150 рублей, а офицерам — 550.

Глава МЧС отметил, что самый главный ресурс — люди. В частности, Синявский сказал:

«Нам удалось значительно повысить денежное довольствие отдельным категориям работников даже с учетом экономии бюджетных средств. Ежемесячные доплаты составляют от 150 рублей для бойца до 550 рублей для офицера».

Также, добавил Вадим Синявский, ряд должностей переведены в офицерские. Речь, скажем, про оперативных дежурных. Причина следующая, по словам министра:

«Люди, которые обеспечивают быстрое реагирование, принимают решения, должны иметь соответствующее образование. У нас получилось решить эти задачи без увеличения штатной численности, объема финансирования — за счет внутренних резервов».

Также, добавил Вадим Синявский, МЧС возводит для работников системы 1170 арендных квартир по всей республике, и около 900 уже переданы для проживания.

«Плюс строительство кооперативных домов, — отметил глава госоргана, добавив: — Я служил в разных структурах и могу с уверенностью сказать, что таких условий не было еще никогда».

Также МВД назвало самое частое киберпреступление, которое совершается против белорусов.

А Минский метрополитен заявил про важное новшество на третьей линии.