В Калининграде начали действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте

В субботу, 26 июля, в общественном транспорте Калининграда начали действовать новые тарифы. Стоимость проезда выросла у всех перевозчиков.
Билеты можно купить за 44 рубля при оплате наличными и за 38 рублей банковской картой. Дешевле всего проезд обойдётся обладателям «Волны Балтики» — в 33 рубля. Ранее расценки составляли 37, 33 и 28 рублей соответсвенно.
«Калининград-ГорТранс» обратился в Службу по тарифам в конце июня. Муниципальный перевозчик предложил установить стоимость билета от 34 до 49 рублей. Однако в процессе оценки эксперты снизили запрос.