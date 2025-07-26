В Калининграде начали действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте

Билеты можно купить за 44 рубля при оплате наличными и за 38 рублей банковской картой. Дешевле всего проезд обойдётся обладателям «Волны Балтики» — в 33 рубля. Ранее расценки составляли 37, 33 и 28 рублей соответсвенно.