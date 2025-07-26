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В Калининграде начали действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте

Стоимость проезда зависит от способа оплаты.

Источник: Калининград.Ru

В субботу, 26 июля, в общественном транспорте Калининграда начали действовать новые тарифы. Стоимость проезда выросла у всех перевозчиков.

Билеты можно купить за 44 рубля при оплате наличными и за 38 рублей банковской картой. Дешевле всего проезд обойдётся обладателям «Волны Балтики» — в 33 рубля. Ранее расценки составляли 37, 33 и 28 рублей соответсвенно.

«Калининград-ГорТранс» обратился в Службу по тарифам в конце июня. Муниципальный перевозчик предложил установить стоимость билета от 34 до 49 рублей. Однако в процессе оценки эксперты снизили запрос.