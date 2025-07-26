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Минстрой: в генплан Ташкента будут вноситься коррективы

Министерство строительства и ЖКХ Узбекистана заявило, что не опровергает слова замминистра Давронжона Адилова по поводу обновления генерального плана.

Источник: Cao Yang / XinHua / Global Look Press

Ранее в СМИ появилась статья, где замминистра предложение основателя Murad Buildings Мурада Назарова внести изменения, которые касаются «его личных интересов».

В ведомстве подчеркнули, что генеральный план города не изменяется по просьбе одного человека. Это документ, который регулярно дорабатывается, но на основе научных исследований, требований градостроительства и с учетом мнения общества.

Разработкой генпланов Ташкента и Самарканда занимается институт «Тошкентбошпланлити». Он был создан в 1969 году и до сих пор ведет научную работу в этой сфере.

В министерстве добавили, что замминистра не имеет полномочий менять отдельные участки генплана по предложениям предпринимателей.