Минстрой: в генплан Ташкента будут вноситься коррективы

Ранее в СМИ появилась статья, где замминистра предложение основателя Murad Buildings Мурада Назарова внести изменения, которые касаются «его личных интересов».
В ведомстве подчеркнули, что генеральный план города не изменяется по просьбе одного человека. Это документ, который регулярно дорабатывается, но на основе научных исследований, требований градостроительства и с учетом мнения общества.
Разработкой генпланов Ташкента и Самарканда занимается институт «Тошкентбошпланлити». Он был создан в 1969 году и до сих пор ведет научную работу в этой сфере.
В министерстве добавили, что замминистра не имеет полномочий менять отдельные участки генплана по предложениям предпринимателей.