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Мобильная связь пропадает в Краснодарском крае 26 июля 2025

Жители Кубани жалуются на сбой в работе мобильного интернета.

Источник: Комсомольская правда

Жители Кубани жалуются на сбой в работе мобильного интернета. Связь пропала утром 26 июля. Часть пользователей сообщают о том, что у них «отвалился» домашний интернет. Сервис downdetector фиксирует нарушения в работе мобильных операторов уже сутки. Так, жители Армавира сообщают, что связи в городе нет уже с пятницы.

В связи с проблемами в работе интернета резко выросли цены на такси. Водители просят за поездку в два раза дороже, чем накануне.

Причины неполадок устанавливаются. Ранее власти региона заявляли о том, что проблемы со связью могут возникнуть из-за введения режима беспилотной опасности. Она была введена вечером 25 июля, но угрозу отменили около 10 утра субботы.