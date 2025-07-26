Мобильная связь пропадает в Краснодарском крае 26 июля 2025

Жители Кубани жалуются на сбой в работе мобильного интернета. Связь пропала утром 26 июля. Часть пользователей сообщают о том, что у них «отвалился» домашний интернет. Сервис downdetector фиксирует нарушения в работе мобильных операторов уже сутки. Так, жители Армавира сообщают, что связи в городе нет уже с пятницы.