В Омской области проверят дома с газом после трагедии в Саратове

Губернатор Омской области Виталий Хоценко инициировал проведение масштабной проверки газового оборудования во всех многоквартирных домах региона. Это решение было принято на оперативном совещании после трагических событий в Саратове, где произошла утечка газа с серьезными последствиями.
Глава региона поручил мэру Омска Сергею Шелесту, руководителям районных администраций, Министерству энергетики, Госжилинспекции и газораспределительным организациям организовать комплексные проверки. Особое внимание будет уделено состоянию внутридомового газового оборудования, его соответствию нормам безопасности и своевременности обслуживания.
«Эта работа должна быть завершена до начала отопительного сезона, чтобы минимизировать риски и обеспечить безопасность жителей Омской области», — подчеркнул Виталий Хоценко.
Проверки призваны выявить потенциальные угрозы, связанные с износом оборудования, нарушениями правил эксплуатации или несвоевременным техническим обслуживанием. Результаты проверок будут использованы для разработки мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций.
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