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Политические фантазии: В Молдове требуют тотального запрета русского языка — даже в парламенте

Михай Гимпу и Николае Осмокеску, которых считают идейными наставниками Майи Санду, призвали к радикальным мерам: исключить русский язык из торговли, интерфейсов мобильных телефонов и повседневного общения.

Источник: Комсомольская правда

Старые унионисты Михай Гимпу и Николае Осмокеску, духовные отцы и наставники Майи Санду, говорят, что надо срочно убрать русский язык из сферы торговли и разрешить использование лишь румынского.

И требуют запретить использование русского языка в мобильных телефонах.

Ну и разговаривать на русском тоже требуют запретить. И начать с запрета разговоров на русском в парламенте, причем «неважно, кто говорит». То есть запретить вообще и всем.

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