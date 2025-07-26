Политические фантазии: В Молдове требуют тотального запрета русского языка — даже в парламенте

Старые унионисты Михай Гимпу и Николае Осмокеску, духовные отцы и наставники Майи Санду, говорят, что надо срочно убрать русский язык из сферы торговли и разрешить использование лишь румынского.
И требуют запретить использование русского языка в мобильных телефонах.
Ну и разговаривать на русском тоже требуют запретить. И начать с запрета разговоров на русском в парламенте, причем «неважно, кто говорит». То есть запретить вообще и всем.
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