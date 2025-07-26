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Министр Синявский сказал, что спасатели более 550 раз выезжали на помощь животным в 2025

Глава МЧС сказал, что спасатели более 550 раз выезжали на помощь животным в 2025.

Источник: Комсомольская правда

Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский сказал sb.by, что спасатели более 550 раз выезжали на помощь животным в 2025 году.

«Выручить все живое — не только социальная ответственность спасателей, но и их внутренняя потребность. В безусловном приоритете, конечно, человек, но по возможности всем протянем руку помощи, — сказал глава МЧС республики. — В прошлом году для помощи животным спасатели выезжали 1350 раз. В текущем — уже более 550 раз, в более чем 340 случаях — на выручку домашних питомцев».

Также Синявский добавил:

«У меня тоже есть котик, он с нами уже 11 лет. Раньше, когда в деревне жили, собак держали».

Глава МЧС Беларуси также сказал, что доплаты бойцам составляют до 150 рублей, а офицерам — 550.

Также МВД назвало самое частое киберпреступление, которое совершается против белорусов.

А Минский метрополитен заявил про важное новшество на третьей линии.