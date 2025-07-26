Министр Синявский сказал, что спасатели более 550 раз выезжали на помощь животным в 2025

«Выручить все живое — не только социальная ответственность спасателей, но и их внутренняя потребность. В безусловном приоритете, конечно, человек, но по возможности всем протянем руку помощи, — сказал глава МЧС республики. — В прошлом году для помощи животным спасатели выезжали 1350 раз. В текущем — уже более 550 раз, в более чем 340 случаях — на выручку домашних питомцев».