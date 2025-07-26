Завершена прокладка тоннеля Кропоткинского подводного газопровода

«С 2018 года в городе реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, все сети были построены в период с 1939 по 1965 годы и с тех пор ни разу капитально не ремонтировались. В настоящее время работы завершены на 10 таких объектах, работы продолжаются на двух газопроводах — Кропоткинском и Щукинском», — отметил Петр Бирюков.