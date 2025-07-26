Завершена прокладка тоннеля Кропоткинского подводного газопровода

«С 2018 года в городе реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, все сети были построены в период с 1939 по 1965 годы и с тех пор ни разу капитально не ремонтировались. В настоящее время работы завершены на 10 таких объектах, работы продолжаются на двух газопроводах — Кропоткинском и Щукинском», — отметил Петр Бирюков.
Заммэра напомнил, что Кропоткинский подводный газопровод питает газом теплоэлектростанцию «ГЭС-1» и распределительные пункты, обеспечивающие газоснабжение районов Хамовники, Якиманка и Замоскворечье. Его общая протяженность составляет более 1,3 тыс. м.
«В настоящее время специалисты АО “Мосгаз” завершили щитовую проходку по технологии микротоннелирования, при которой используется специальная проходческая машина. Лазерная система ведения обеспечивает точную прокладку на большие расстояния, при этом не требуется перекрытий движения транспорта и не нарушается сложившееся благоустройство», — рассказал Петр Бирюков.
Следующим этапом станет прокладка в построенном тоннеле нового газопровода высокого давления. Обновленный дюкер прослужит как минимум 40 лет. На газопроводе установят современную автоматизированную систему контроля загазованности среды, что позволит с помощью специальных датчиков круглосуточно отслеживать параметры и при необходимости перекрыть газ дистанционно в течение двух минут.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все подводные газопроводы в столице имеют тройную защиту: железобетонное кольцо при проходке щита, стальной защитный футляр и дополнительный слой бетона между ними. Это обеспечивает высокую надежность и длительный срок эксплуатации дюкеров.