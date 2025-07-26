Два автобусных маршрута от метро в пригород запущены в Москве 26 июля

«Вместо пригородного маршрута 343 заработает маршрут 1343: “Метро “Беломорская” — Новогорск (Стадион)”. Вместо станции метро “Речной вокзал” автобусы пойдут до метро “Беломорская”. Интервал движения маршрута сократится почти в два раза: с 35 минут до 20 минут в часы пик. Вместо пригородного маршрута 434 заработает маршрут 1434: “Метро “Планерная” — Новогорск (Стадион) — ЖК “Эдем”. Маршрут не изменится. Интервал движения маршрута сократится с 20 минут до 15 минут в часы пик”, — говорится в сообщении.