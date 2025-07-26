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Лукашенко обратился к специалистам, которые оказывают медпомощь матерям и детям

Лукашенко поздравил с юбилеем Гродненский областной клинический перинатальный центр.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Гродненскому областному клиническому перинатальному центру, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Это учреждение отмечает 80-летие со дня основания. Президент Беларуси в поздравлении коллективу Центра отметил:

«Мы по праву гордимся отечественной системой оказания медицинской помощи матерям и детям, частью которой является ваш центр».

Лукашенко сказал о важности работы медиков:

«Ваша помощь на всех этапах — от планирования беременности до выписки мамы и малыша — бесценна».

В поздравлении говорится, что в Центре профессионалы высокого уровня «осваивают и внедряют новые технологии для сохранения жизни и здоровья матери и ребенка». Подчеркивается, что в этой клинике выхаживают новорожденных со сложными заболеваниями.

Ранее мы писали, что Лукашенко решил, когда главам районов снимут доплату за сложность, напряженность и интенсивность труда.

Еще Лукашенко усилил ответственность председателей райисполкомов в Беларуси.

Кроме того, в Беларуси новорожденные будут проходить скрининг на 36 заболеваний к 2030 году.

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