В Красноярском крае создают аллею динозавров

В шести городах Красноярского края продолжают благоустраивать общественные пространства, победившие во Всероссийском конкурсе проектов городской среды. Особое внимание уделяют Шарыпову, где создают «Динопарк» с фигурами древних ящеров, останки которых находили в Березовском разрезе. Об этом 26 июля рассказал губернатор Михаил Котюков.