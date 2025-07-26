В Красноярском крае создают аллею динозавров

В шести городах Красноярского края продолжают благоустраивать общественные пространства, победившие во Всероссийском конкурсе проектов городской среды. Особое внимание уделяют Шарыпову, где создают «Динопарк» с фигурами древних ящеров, останки которых находили в Березовском разрезе. Об этом 26 июля рассказал губернатор Михаил Котюков.
Мастера уже собрали часть конструкций пресмыкающихся. Помимо аллеи, в парке также обновят фонтан и обустроят пешеходные дорожки. Работы идут и на улице Ленина в Бородине, площадях и парках Сосновоборска, Минусинска, Иланского, Назарова.
Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» сообщил, что в краевом центре построят Дворец молодежи.