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РПЦ причислила к лику святых протоиерея из Ростовской области

В Ростовской области появился еще один святой.

Источник: Комсомольская правда

Священный Синод Русской Православной Церкви причислил к лику святых протоиерея Иоанна Домовского, служившего на Донской земле в XX веке. Об этом врио губернатора Юрий Слюсарь написал в своем Telegram-канале.

Глава донского региона отметил, что отец Иоанн, глубоко почитаемый верующими, был известен своей праведной жизнью, мудрыми проповедями и чудесами, которые происходят и после его смерти. По словам Юрия Слюсаря, многие жители области еще помнят встречи с ним, а его молитвенное заступничество продолжает помогать людям.

Останки протоиерея покоятся в Свято-Александровском подворье Ростова-на-Дону, куда могут прийти паломники. Днями памяти нового святого установлены 9 марта и 9 сентября, а торжественная канонизация состоится 7 сентября — в праздник Донской иконы Божией Матери. Возглавит ее митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

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