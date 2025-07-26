РПЦ причислила к лику святых протоиерея из Ростовской области

Глава донского региона отметил, что отец Иоанн, глубоко почитаемый верующими, был известен своей праведной жизнью, мудрыми проповедями и чудесами, которые происходят и после его смерти. По словам Юрия Слюсаря, многие жители области еще помнят встречи с ним, а его молитвенное заступничество продолжает помогать людям.